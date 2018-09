Vader tindert voor dochter: 'Wordt hij de eerste date na 7 jaar?'

Het is zondagavond en ik zit in de woonkamer met mijn ouders. Mijn moeder is aan het koken en mijn vader gaat weer aan de slag op mijn Tinderaccount. Met resultaat: een match met Matthijs. Een man die volgens zijn profiel van koken en wijn houdt.

Zou hij díe man zijn?

Dromerig bedenk ik mij hoe heerlijk het zou zijn om een vriend te hebben die avond aan avond de heerlijkste gerechten op tafel zet, voor mij en zichzelf een glaasje wijn inschenkt en ook nog eens niet moeilijk doet over het buitenzetten van het vuilnis. Lees verder op VROUW.nl!