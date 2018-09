Twee doden na neerhalen helikopter in Syrië

PALMYRA - In Syrië is vrijdag een legerhelikopter neergehaald door militanten. De twee Russische piloten zijn overleden, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het incident vond plaats bij Palmyra, een stad in het midden van Syrië. Islamitische Staat (IS) publiceerde zaterdag een video met beelden van de neerstortende helikopter.