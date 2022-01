Op deze plekken wordt niet gehandhaafd als je zaterdag gaat winkelen

Onder meer in Overijssel, Noord-Brabant en Limburg is door gemeenten aangekondigd dat ze niet zullen handhaven als winkels zaterdag open gaan. Met name in de grensregio’s zien winkeliers al weken met leden ogen aan dat er over de grens wordt geshopt door Nederlanders.

Oude IJsselstreek

Burgemeester Otwin van Dijk van de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek zal niet gaan handhaven als de winkeliers en de horeca in zijn gemeente zaterdag hun deuren openen. De burgemeester wil hiermee ’een soort statement’ maken, zei zijn woordvoerder woensdag.

Montferland

Ook in Montferland grijpt burgemeester Harry de Vries niet in als winkeliers zaterdag de deuren openen.

Aalten

Burgemeester Anton Stapelkamp heeft aan De Gelderlander laten weten dat de coronaregels blijven gelden, maar dat hij ’een korte demonstratieve actie op zaterdag niet gaat verbieden’. „Daar zal ik ook niet handhavend op handelen”, aldus Stapelkamp.

Nunspeet

Ook in gemeente Nunspeet wordt zaterdag niet gehandhaafd. De gemeente heeft aan RTV Nunspeet laten weten ’dat de rek eruit is’ en dat er ’dringend behoefte is aan ruimte om op een verantwoorde manier te ondernemen’.

Valkenburg

Winkels en horecagelegenheden in Valkenburg gaan vrijdag open tussen 10.00 en 16.00, met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. Dat heeft de woordvoerster van Prevoo woensdagavond laten weten. De burgemeester beschouwt de actie van de winkels en horeca als een demonstratie, zei ze. De ondernemers in de binnenstad hebben melding gemaakt van een demonstratie, en in ons land is demonstreren een grondrecht, aldus Prevoo.

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen wil nog niet zeggen of zij zaterdag gaan handhaven als de winkels opengaan terwijl dat niet zou mogen. „We zijn in afwachting van besluitvorming van het nieuwe kabinet”, aldus de gemeente. Wel noemt de gemeente het wrang dat Nederlandse klanten hun geld over de grens uitgeven. „We delen de zorgen die ondernemers uiten over het voortbestaan van hun bedrijf. Zeker in een grensregio als de onze.’’

Apeldoorn

Burgemeester Ton Heerts wil ook nog niks kwijt over of hij gaan optreden. Maar zijn woordvoerder laat weten dat ’de regels duidelijk zijn’.

Drachten

Ondernemers in het centrum van Drachten openen zaterdag 15 januari de deuren. Ze zeggen het vertrouwen van burgemeester Jan Rijpstra te hebben om zaterdag met strikte inachtneming van de coronamaatregelen als protest open te kunnen. Maar Rijpstra heeft hier nog geen reactie op gegeven.

Deze gemeenten hebben aangegeven wél op te treden als winkeliers besluiten de deuren open te gooien.

Nijmegen

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, zei eerder deze week dat hij zal optreden tegen ondernemers die hun zaak zaterdag openen, als dat nog niet mag. Maar hij vindt ook dat het Outbreak Management Team met een overtuigend verhaal moet komen om de strenge lockdown langer te laten voortduren.

Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht, een van de gemeenten die dinsdag een brandbrief stuurden naar het kabinet om niet-essentiële winkels weer te openen, geeft aan dat, mochten de maatregelen niet worden versoepeld, de gemeente erop rekent dat mensen zich in Sliedrecht aan de regels blijven houden. „Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, dan houden we toezicht en zullen handhaven als dat nodig is.”

Arnhem

Burgemeester Ahmed Marcouch in Arnhem heeft aan Omroep Gelderland laten weten dat een winkelier eerst een waarschuwing krijgt. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan wordt er in Arnhem opgetreden.

Lijst wordt aangevuld...