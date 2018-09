36-jarige man uit Landsmeer ontvoerd

Op bewakingsbeelden is te zien dat de man dinsdagavond net na 21.30 uur zijn bedrijf verliet en daar werd opgewacht door tenminste drie mannen in een witte Audi A4 station die hem met geweld in hun auto meenamen. De politie vreest daarom dat Meijer ergens tegen zijn zin wordt vastgehouden en roept getuigen actief op zich te melden.

,,De politie vraagt mensen die Wendel na dinsdag gezien of gesproken hebben of die anderszins informatie hebben die relevant zou kunnen zijn, om zich met spoed bij de politie te melden'', schrijft de politie op de site.