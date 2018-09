Ⓒ ANP

BERGEN OP ZOOM - Een man is zaterdag voor maar liefst de 234e keer betrapt op zwartrijden. Hij zat in de trein van Vlissingen naar Amsterdam toen het personeel van de NS hem herkende. Hij was ondanks een reisverbod toch op de trein gestapt. Op het station van Bergen op Zoom hield de politie hem aan.