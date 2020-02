Opsporingsbronnen: ’Briefbomber’ eist bitcoins

Dat onthullen goed ingevoerde opsporingsbronnen aan De Telegraaf. Om welk bedrag het gaat blijft geheim, omdat bekendmaking het onderzoek kan schaden. Het is zogenaamde daderinformatie.

Lijkt om Jumbo-bomber

Nu bekend is dat de ’briefbomber’ een bedrag in bitcoins eist, begint de zaak steeds meer op de ’Jumbo-bomber’ te lijken. Alex O. perste in 2015 de supermarktketen Jumbo af. Hij eiste bitcoins. Als er niet betaald zou worden, zouden er bommen afgaan in de supermarkten. Er werd ook daadwerkelijk een explosief tot ontploffing gebracht. Dat was in Groningen. O. werd uiteindelijk gepakt door onderzoek naar een kookwekker die hij gebruikte bij een bom.

Bekijk ook: Bombrieven zijn ontploft in Amsterdam en Kerkrade

In januari ook al bom- en dreigbrieven

Vandaag ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Een derde, mogelijke bombrief wordt onderzocht in Maastricht. Niemand raakte gewond maar de impact was enorm bij de betrokken bedrijven.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de brieven van de persoon afkomstig zijn die in januari ook al bom- en dreigbrieven verstuurde naar onder meer een bank, een autobedrijf en makelaarskantoor.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de Amsterdamse politie onderzoekt de bombrieven, met steun van de politie in Limburg en Rotterdam. De NCTV heeft een coördinerende rol in het onderzoek.