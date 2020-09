Aantal coronabesmettingen stijgt met 601

Het coronadashboard van de overheid meldde woensdag 734 nieuwe meldingen, maar dat is volgens het RIVM het gevolg van een technische storing. Op dinsdag konden regionale gezondheidsdiensten enkele uren lang geen positieve testen doorgeven. Dat lukte pas in de loop van dinsdag, maar toen was het te laat om ze nog mee te nemen in de cijfers van die dag. De meldingen werden daarom verwerkt in de update van woensdag. Om hoeveel gevallen het gaat, weet het RIVM niet.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 3800 nieuwe coronagevallen gemeld.

Rotterdam-Rijnmond registreerde 107 nieuwe besmettingen. In Rotterdam zelf werden 73 mensen positief getest. In Amsterdam-Amstelland werden 80 nieuwe gevallen gemeld, waaronder 74 in Amsterdam zelf. Het aantal besmettingen in Haaglanden steeg met 98.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde van 32 naar 28. Dat is het laagste aantal sinds 8 augustus. Daar staat tegenover dat het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg van 90 naar 95. Daarmee steeg het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen van 122 naar 123. Dat is wel aanzienlijk minder dan twee weken geleden, toen bijna 180 coronapatiënten in een ziekenhuis lagen.