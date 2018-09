Jongen zet kindertehuis in brand

De politie deelde mee dat de kinderen met verschijnselen van rookvergiftiging naar een ziekenhuis zijn gebracht. De andere kinderen van het tehuis zijn ondergebracht in een jeugdherberg.

De veertienjarige had zijn bed in brand gestoken en ook elders in het tehuis brandjes gesticht. De reden zou een ruzie met een van de medewerkers over vakantie zijn. De jongen is overgebracht naar een inrichting voor kinderpsychiatrie.

Jugendlicher legt mehrere Brände in Kinderheim in #Nordhausen. 22Kinder aus Gebäude gerettet https://t.co/TPIf83JwXY pic.twitter.com/jrl8mYCi8M— Thüringer Allgemeine (@TAOnline) July 8, 2016