Meldlijn voor spoorlopers

Het gaat vaak om wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen, mensen die een sluiproute nemen of vandalen die zich in de buurt van het spoor bevinden. Het is niet alleen levensgevaarlijk, ook schrikken de machinisten. Zij zijn daarnaast verplicht af te remmen waardoor vertraging ontstaat. Dit jaar vielen al twee gewonden.

Op sommige plekken staan hekken, maar dat kan niet overal, onder meer vanwege hulpdiensten die toegang moeten hebben. ,,Als bij de proef veel meldingen binnenkomen over plaatsen waar vaker mensen lopen, kunnen we misschien maatregelen nemen door toch hekken of camera's neer te zetten.'' Later wordt bekend op welke vier punten de proef begint.

In de eerste helft van dit jaar kwamen al 1602 meldingen over spoorlopers, tegen 2800 het hele vorige jaar. Terwijl het aantal technische storingen op het spoor afneemt, neemt het aantal storingen veroorzaakt door 'derden' juist toe. Inmiddels is dat meer dan de helft van het totaal. Het gaat daarbij behalve om spoorlopers ook bijvoorbeeld om dieren op het spoor en ongevallen op overwegen.