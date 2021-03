Gelderland zet zichzelf op de kaart: ’Alsof we hier in Verweggistan wonen’

Een klassieke trolleybus uit 1949 is in Arnhem ingezet als stembureau. Inwoners uit alle delen van de stad brengen hun stem er uit. Ⓒ De Telegraaf

Arnhem - Het staat zo vast als een huis dat de Tweede Kamer straks meer Gelderlanders telt dan ooit. Want er staan verschillende kandidaten op verkiesbare plaatsen. Maar of de problemen in hun provincie daarmee ook meteen meer Haagse aandacht krijgen, wordt door de Gelderse kiezer sterk betwijfeld. „Gelderland telt zo’n twee miljoen inwoners, maar Den Haag is vooral bezig met de Randstad.”