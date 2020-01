Nederlandse toeristen in Finland in quarantaine om coronavirus

Het stel wordt nu voor 24 uur afgezonderd. Ondertussen worden de twee getest op het virus. „We vinden dit heel heftig”, vertelt Toon aan RTL Nieuws. Hij en zijn vriendin Marjon kwamen er donderdag bij toeval achter dat men zocht naar mensen die bij de besmette persoon in de bus hadden gezeten. „We lieten onze gegevens achter en werden vanochtend gebeld door het ziekenhuis.”

Afwachten

Voor het Nederlandse stel is het nu afwachten tot de uitslag van de test bekend is. Waarschijnlijk weten zij over 24 uur meer. „Mocht het inderdaad corona zijn, dan zijn we er in elk geval vroeg bij. En anders, dan is er niets aan de hand”, aldus Toon tegen de nieuwszender. „Wij hebben in ieder geval na morgen uitsluitsel.”