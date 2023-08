Ontknoping Omtzigt-thriller mogelijk pas in oktober: ’Hij houdt opties open’

Meedoen aan verkiezingen of niet?

DEN HAAG - Pieter Omtzigt stelt het besluit over zijn politieke toekomst uit tot na zijn vakantie, en tot vlak vóór de uiterste datum om een politieke partij in te schrijven bij de Kiesraad. Maar als hij dat niet doet, wat zijn dan de opties? En wat gebeurt er als Omtzigt straks meer zetels haalt dan hij kandidaten heeft? De populaire Twent heeft in theorie tot oktober de tijd om een besluit te nemen.