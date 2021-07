Publiek kan woensdag in Carré afscheid nemen van Peter R. de Vries

Het is de wens van de familie en de partner van Peter R. de Vries dat iedereen voor wie Peter iets heeft betekend, de gelegenheid krijgt een laatste groet te brengen. Ze zijn dankbaar dat het theater haar deuren voor deze gelegenheid opent. Dat meldt RTL Boulevard.

Om de bijeenkomst zo veilig en respectvol mogelijk te laten verlopen zijn er enkele richtlijnen opgesteld. Zo heeft men geen corona-test of vaccinatiebewijs nodig voor een bezoek, maar wordt wel gevraagd om anderhalve meter in acht te nemen. Er mogen geen grote tassen mee naar binnen en men moet rekening houden met grote drukte. Ook is er een EHBO-post ter plaatse.

Geen bloemen, maar donatie

Mensen kunnen tussen 11.00 en 20.00 langskomen in het theater. Het verzoek van de familie is om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Stichting de Gouden Tip. De familie heeft ook nadrukkelijk gevraagd om geen selfies te maken ’uit respect voor Peter, zijn familie en dierbaren’.

Uitvaart

De uitvaart van Peter R. de Vries vindt donderdag 22 juli in besloten kring plaats. Alleen familie, dierbaren en mensen die de misdaadverslaggever persoonlijk kenden zijn uitgenodigd.