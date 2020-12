’Veel minder doses Oxfordvaccin beschikbaar dit jaar’

De productie van die vaccins vindt in eerste instantie ook nog niet op de Britse eilanden plaats. De eerste doses van het Oxford-vaccin, dat overigens nog niet goedgekeurd is, worden in Nederland en Duitsland geproduceerd en moeten ingevoerd worden.

Oorzaak van de vertraging zijn volgens de vaccinatietaskforce problemen bij de productie in Engeland. AstraZeneca zei echter dat ervoor gekozen is om eerst op het Europese vasteland te produceren omdat het bedrijf daar al productiecapaciteit had geboekt.

Eerder bleek ook concurrent Pfizer al minder vaccins te kunnen leveren dit jaar dan het oorspronkelijk wilde. Dat bleek aan problemen met de toelevering van grondstoffen te liggen.