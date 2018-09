Justin Bieber passeert grens van 70 miljoen met tour

De tour is weer van start gegaan nadat de zanger drie weken lang bijkwam van zijn concertreeks in Canada. Justin Bieber voert momenteel de lijst aan van toerende artiesten meldt Billboard.

Door elf uitverkochte concerten waarbij 145.774 kaartjes verkocht werden, kan Bieber nog eens veertien miljoen dollar (12 miljoen euro) incasseren. In totaal heeft de Purpose-tour zeventig miljoen dollar in het laadje gebracht. Sinds de aftrap in Seatlle heeft Bieber 51 keer opgetreden.

In augustus zal de zanger twee optredens doen in Tokyo, om vervolgens voor drie maanden door Europa te touren. Zijn uitverkochte concerten in het Gelredome in Nederland staan gepland op 8 en 9 oktober.