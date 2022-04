Premium Het beste van De Telegraaf

Lintjesregen daalt neer op ons land: ’Echt de kers op de taart’

Henk van der Meijden laat zich moeilijk verrassen, maar verbaasd was de oud-hoofdredacteur van Privé wel dat de koninklijke eer hem alsnog te beurt viel. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De burgemeesters in ons land en de gezaghebbers op de Nederlandse Antillen hadden het er dinsdagochtend maar druk mee, want maar liefst 3028 mensen ontvingen een koninklijke onderscheiding. Twee jaar op rij vond de lintjesregen door corona in aangepaste vorm plaats, maar dit jaar kregen burgers die een bijzondere bijdrage aan de samenleving leverden, weer traditiegetrouw op locatie een lintje opgespeld.