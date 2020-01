Tieners opgepakt voor schoppen en slaan 77-jarige man in zijn huis

De overval gebeurde nu tien dagen geleden rond 22.00 uur aan de Snoekenveen in Spijkenisse. De 77-jarige bewoner was net gaan slapen, in zijn slaapkamer aan de voorkant van het huis, toen hij geklop hoorde op het raam.

„Hij deed de deur open en werd meteen naar binnen geduwd. De oudere man werd meerdere keren geschopt en geslagen. Hij probeerde zichzelf te beschermen tegen de klappen, maar het geweld ging door totdat hij op een gegeven moment op de grond viel”, aldus de politie.

De man begon hard te schreeuwen. Daarom vluchtten de daders weg, meldt RTV Rijnmond. Een van hen zou de man daadwerkelijk hebben toegetakeld, de anderen keken toe. Het onderzoek, dat ruim een week duurde, heeft ertoe geleid dat de drie verdachten nu zijn opgepakt.

Beloning

Na de mishandeling loofde de zoon van het slachtoffer een beloning uit van 100 euro voor de tips die zouden leiden tot de aanhouding van de daders. Of er tips zijn binnengekomen en of die tot een doorbraak hadden geleid, is niet bekend.