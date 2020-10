Gedeeltelijke ’lockdown’ in gevangenis Zaanstad na besmetting

Volgens NH Nieuws testte de bewuste gevangene vrijdag positief op Covid-19. De gedetineerden moeten nu nog meer dan gebruikelijk in hun eigen cel verblijven. Het gaat om een afdeling waar de besmette persoon vastzit en een afdeling die in isolatie moet omdat zij op hetzelfde moment buiten aan het luchten waren. Hun dagprogramma kan ook niet doorgaan en de gevangenen mogen tijdelijk geen bezoek ontvangen.

Het is niet duidelijk hoe de gedetineerde besmet is geraakt. Het gaat om het eerste bekende ziektegeval in het cellencomplex in Zaanstad.