Vrome, vlotte moslima’s prijzen Verenigde Arabische Emiraten en sultan de hemel in: AI of slimme campagne?

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) organiseren later dit jaar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, maar daar komt veel kritiek op. Het is niet heel geloofwaardig dat een grote producent en exporteur van vervuilende fossiele brandstoffen, de gastheer is van een top waar besproken wordt hoe diezelfde klimaatverandering bestreden moet worden, zo klinkt het. De emiraten lijken nu naar een bijzonder middel te hebben gegrepen om de criticasters van repliek te dienen: influencers. Het is de vraag of ze überhaupt echt zijn.

De profielfoto’s van de emiraatfluencers lijken veelal gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Ⓒ Foto Twitter