We Are Here-gedupeerde: ondernemers zijn vogelvrij in Amsterdam

De was wordt gewoon over de elektriciteitskabels gegooid. Dat de opstalverzekering door de verzekeraar wordt opgezegd, blijkt geen reden om de krakers eruit te halen.

AMSTERDAM - Elkan Krämer kwam in de nachtmerrie van Amsterdamse ondernemers terecht: 136 krakers van We Are Here bezetten afgelopen zomer zijn pand op Kuiperbergweg 26 in Zuidoost. Twee maanden vocht hij tegen de ongenode gasten. Maar hij bleef achter met een gevoel dat zowel overheid als gemeente Amsterdam niks voor hem deden. Hij kreeg zijn pand volledig vernield terug. Met diepe zucht: „Ik stond erbij en zag hoe iedereen het accepteerde. Dit is gewoon geïnstitutionaliseerd beleid.” Krämer vecht alsnog voor genoegdoening.