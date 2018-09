Mannen aangehouden na vechtpartij moskee

Tijdens een vechtpartij in het gebedshuis werden op 23 juni vernielingen aangericht en raakten meerdere mensen lichtgewond. In de moskee aan de Merwedestraat in Dordrecht ontstond die avond ruzie, nadat een groep mensen naar het gebedshuis was gekomen om te praten met moskeegangers.

Mogelijk zijn de vernielingen een wraakactie voor een incident eerder die week waarbij een steen door de ruit van een Koerdisch gezin werd gegooid. Dat was misschien vanwege een PKK-vlag voor het raam, die daar hing omdat de dochter was geslaagd. De PKK is de verboden Koerdische Arbeiderspartij.

Het gebedshuis moest na het incident vorige maand worden ontruimd. De politie is nog op zoek naar meer belagers. Het zou gaan om een groep van ongeveer tien mannen.