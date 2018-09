VIDEO | Stoel met ruggengraat

Na negen jaar onderzoek gedaan te hebben, is er dan eindelijk een prototype gemaakt. Daarna werd meteen een zogenaamd 'kickstarter'- project gestart om het product op de markt te kunnen brengen. Dit doel is ruimschoots bereikt, zojuist is het project gesloten en er is meer dan genoeg geld binnen gekomen.

Doel bereikt

De SPYNDI stoel bestaat uit 1260 of 1605 kleine stukjes hout, afhankelijk van het gekozen model.

Deze losse onderdelen vormen 60 of 75 grotere elementen die als puzzelstukken in elkaar vallen. Dit zorgt voor flexibel meubilair dat allerlei vormen aan kan nemen.

De stoel zal vanaf 1650 euro verkrijgbaar zijn. Hopelijk in november dit jaar.