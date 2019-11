’Bewakers Epstein gearresteerd’

De twee bewakers in overheidsdienst wisten niet te voorkomen dat Epstein zichzelf doodde in zijn cel. Daarover ontstond grote verontwaardiging in Amerika. De celbewaarders moeten zich mogelijk dinsdag al verantwoorden voor de rechter in Manhattan, het stadsdeel van New York waar Epstein in een gevangenis zat. Hij hing zich volgens de autoriteiten in augustus op in zijn cel. Een maand eerder werd de Amerikaanse zakenman gearresteerd en beschuldigd van seksuele handel in minderjarigen in Florida en New York.

Naar verwachting worden de bewakers aangeklaagd wegens nalatigheid en plichtsverzuim bij het bewaken van de miljonair in zijn cel. Ze moesten hem in de federale gevangenis elk half uren controleren en daarvan een logboek bijhouden. De twee bewakers werden eerder al op non-actief gesteld, terwijl de FBI en de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie de omstandigheden rond Epsteins dood onderzochten.

Andere lezing

Ook gaan er veel complottheorieën rond dat Epstein helemaal geen zelfmoord heeft gepleegd, maar is vermoord in opdracht van invloedrijke figuren die bang zijn dat hij schadelijke getuigenissen over zijn seksnetwerk af zou leggen.

Steeds meer vrouwen stappen de afgelopen tijd naar voren met hun misbruikverhaal. Zo wordt ook prins Andrew beschuldigd van seksueel wangedrag en betrokkenheid bij Epsteins activiteiten. Epstein, die al eerder werd veroordeeld als zedendelinquent, rekende onder meer Donald Trump en de Clintons tot zijn vrienden.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.