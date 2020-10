Laatste ronde in kroegen: ’Voelde als soort laatste avondmaal’

In de Amsterdamse binnenstad was het woensdagavond niet overdreven druk. Aan de Reguliersdwarsstraat en op het Rembrandtplein zaten enkele terrassen vol en niet overal werd afstand gehouden. „Het was zeker een drukke avond”, zegt een medewerker van Café Schiller aan het Rembrandtplein. „Het voelde voor veel mensen toch als een soort laatste avondmaal.” Andere, minder druk bezochte cafés in de buurt begonnen al rond 21.00 uur hun terrassen op te ruimen.

Ook op het Leidseplein waren meerdere terrassen, verwarmd of niet, al ruim voor 22.00 uur grotendeels leeg. „Ik had er inderdaad meer van verwacht”, zegt de barvrouw van het bruine café De Spuyt in de Korte Leidsedwarsstraat. „Het was gisteravond drukker. Bij ons komen normaal veel vaste gasten, maar ook van hen is een deel vanavond thuisgebleven. Ik denk dat mensen toch wel geschrokken zijn van de nieuwe maatregelen.”

Laatste biertje

Ook veel mensen in Leiden hebben gebruikgemaakt van het voorlopig laatste moment dat ze nog de horeca kunnen bezoeken. Zo gingen de deuren van kroeg en restaurant The Duke of Oz eerder dicht, omdat het anders te druk werd. „Iedereen mag tot 21.45 blijven, daarna verzoeken we ze om weg te gaan”, aldus de mede-eigenaar van de zaak. Volgens hem was het niet drukker dan normaal. „Dinsdag was het een stuk drukker. Iedereen rekende weer op eenzelfde besluit als vorige keer, toen de kroegen direct dicht moesten, dus kwamen veel mensen nog langs voor een laatste biertje.”

De kroegen in Leiden hielden zich op de laatste avond goed aan het beleid van het kabinet. Om 21.00 waren de deuren gesloten en mocht er niemand meer naar binnen en om 22.00 uur waren bijna alle terrassen, restaurants en cafés leeg en gesloten.

Terras vol

Bij Hofman Café in Utrecht was het net zo druk als de afgelopen weken. Het terras zat vol en binnen luisterde een klein publiek naar de laatste comedy avond. Met een winterterras had het restaurant nog lang door gekund, want het publiek blijft doorgaans komen en zit zelfs met slecht weer, graag veilig buiten.

Tijdens de vorige lockdown hebben ze binnen alles verbouwd en ook nu gaan ze weer klussen. Het ergst vindt eigenaar Marcel Westerveld het voor het personeel dat op uurbasis werkt. Hij kijkt zelf al vooruit naar het nieuwe seizoen. „In maart, april, dan moeten we er weer staan. Volgend jaar moet het beste seizoen ooit worden.”

„Het was eerder druk dan anders”, zegt bedrijfsleider Louise van het Nijmeegse café Faber. „Al vanaf 16 uur liep het vol. De mensen wilden er denk ik nog even het beste van maken.” In café Faber was het binnen en buiten zo vol als volgens de coronaregels is toegestaan.

’Mij krijgen ze niet meer zo gauw zuur’

In het hele Nijmeegse uitgaanscentrum was het woensdagavond heel druk. In veel kroegen ging de drank voor spotprijzen van de hand, omdat de restjes op moesten. Maar om 22.00 uur gingen overal de lichten aan en stroomde het centrum leeg. „We hebben om half tien al de bel voor de laatste ronde geluid”, klonk het in het bomvolle café Sint Anneke.

Eigenaar Elroy Slijkhuis van bistro Flores moest om 22.00 uur nog een behoorlijk aantal gasten waarschuwen dat het tijd is. „Nu gaan we klussen in de zaak. Als de sluiting over vier weken niet voorbij is, wat ik niet uitsluit, beginnen we een traiteurservice. Mij krijgen ze niet meer zo gauw zuur”, aldus de ondernemende restaurantbaas.