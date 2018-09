Stel jij een doktersbezoekje ook eindeloos uit?

Meer problemen

Vrouwen die last hebben van vleesbomen, krijgen deze diagnose gemiddeld pas na tweeënhalf jaar, vertelt gynaecoloog Hans Brölman. En de diagnose endometriose duurt wel drie tot zeven jaar. Deze vrouwen moeten zich niet alleen vaker ziek melden op het werk, ze lopen ook nog eens risico’s op extra problemen, waaronder verstoppingen van urinewegen en darmkanalen. Ongemakkelijk

Wat is het toch dat we de gang naar de huisarts en het bespreken van de klachten zo lang uitstellen? Is dat dan toch de ongemakkelijkheid van de onderzoeken die je te wachten staan? Voor de meeste vrouwen geldt immers dat een inwendig onderzoek niet bovenaan het ‘fun-to-do-lijstje’ staat. En je weet dat je dat te wachten staat als je met een klacht over buikpijn bij de huisarts aanklopt.

Het komt wel…

Voor veel moeders geldt misschien wel het gevoel dat ze al zo vaak met de kinderen bij de huisarts aankloppen. Zeker wanneer de kinderen nog heel klein zijn, en je van het ene virus in het andere lijkt te rollen, zit je heel vaak in de wachtkamer van de huisarts. En daarbij worden dan de eigen klachten maar even op een zijspoor geparkeerd: ‘Het komt wel…’

