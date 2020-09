Piloten boven LA weten niet wat ze zien: ’Man in jetpack vliegt naast ons’

De communicatie tussen de verkeerstoren en de piloten van luchtvaartmaatschappij JetBlue dook dinsdag op bij meerdere Amerikaanse tv-stations. Na de opvallende melding vroeg de verkeerstoren opheldering over de precieze positie van de man in het jetpack. „We zagen hem net opnieuw voorbijkomen”, reageert de andere piloot vervolgens. „Only in LA”, klinkt het vervolgens vol verbazing in de cockpit.

Na de waarneming werden andere piloten in de lucht rond de Amerikaanse metropool gewaarschuwd. Na de melding werd de ongenode gast niet meer gezien.

Een jetpack is een relatief nieuwe innovatie waarbij waaghalzen een pak met daarop kleine straalmotoren aantrekken. In augustus 2019 vloog een Franse stuntman nog met een soortgelijke uitvinding Het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over.

Bekijk ook: Tweede poging om op flyboard naar Engeland te vliegen slaagt

’Levensgevaarlijk’

Piloten kunnen een jetpack niet zien op hun radar, daarvoor is de uitrusting te klein. Recentelijk zou ook boven New York een persoon in een jetpack in de buurt van een vliegveld zijn gekomen. Volgens experts zijn jetpacks een minstens zo grote bedreiging voor veilige luchtvaart als drones. „Zo’n man brengt niet alleen zijn eigen leven, maar ook het leven van veel luchtvaartpassagiers in gevaar”, aldus een luchtvaartexpert in Amerikaanse media .

De FBI doet onderzoek naar het voorval in de buurt van Los Angeles International Airport. De Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart, FAA, bevestigt het voorval. Naast de piloten van JetBlue werd de man ook gespot vanuit een ander toestel.

Na de melding werd er door agenten gezocht naar de jetpack-vlieger, maar niet gevonden.