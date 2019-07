Wangedrag bij leiding VN-organisatie; Nederland schort steun op

Het ministerie staat in nauw contact met de VN en de UNRWA. „We hebben onze grote zorgen geuit en om opheldering gevraagd”, zegt Kaag. „Daarnaast zijn we in overleg met andere donoren.”

Die beschuldigingen staan in een vertrouwelijk rapport van de ethische commissie van de organisatie. In het rapport staat dat de misdragingen zijn begaan „voor persoonlijk gewin, om legitieme kritiek te onderdrukken en om andere persoonlijke doelen te bereiken, daarmee de geloofwaardigheid en belangen van de organisatie in gevaar brengend.”

Ook de hoogste leidinggevende, de Zwitserse commissaris-generaal Pierre Krähenbühl, wordt beschuldigd. Er zou sprake zijn van een klein kringetje rond de hoogste baas dat het normale besluitvormingsproces omzeilt, zo schrijft de NOS. Dat heeft geleid tot de uittocht van veel personeelsleden.

Een relatie die Krähenbühl kreeg met een van zijn vertrouwelingen, zou hebben geleid tot een „giftige werkomgeving.” Voor de vrouw zou een functie zijn gecreëerd. De vrouw noemt de beschuldigingen bij Al Jazeera „onjuist” en „met kwade bedoelingen.”

Er loopt een onderzoek door de onafhankelijke inspectie van de VN in New York. De UNRWA wil niet reageren zolang dat onderzoek loopt. Kaag wil de uitkomsten van het onderzoek afwachten.

De UNRWA is opgericht voor het geven van humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen in Libanon, Syrië, Jordanië en de Palestijnse gebieden.