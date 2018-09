Johan M. vast op fraudeverdenking

Hierdoor blijven vele tientallen hulpbehoevende mindervaliden verstoken van hulpmiddelen. De ANGO blijkt dit voorjaar in alle stilte failliet verklaard.

Nadat ruitervereniging Berg en Dal Ruiters in De Lutte eind vorig jaar aangifte tegen M. had gedaan, stapte ook de ANGO naar de politie. In beide gevallen zijn er tienduizenden euro’s verdwenen.

Na maandenlang onderzoek door financieel rechercheurs is M. op het politiebureau Oldenzaal ingesloten, zo maakte de politie gisteren bekend.

Johan M. was 34 jaar lid van de PvdA. Hij bekleedde een hele reeks nevenfuncties, waaronder bestuurslid van de ANGO. Deze 10.000 leden tellende organisatie zette zich jarenlang in voor gehandicapten door ze te voorzien van allerlei hulpmiddelen, waaronder rolstoelvervoer en trapliften. Eind vorig jaar belandde de belangenorganisatie plots in financieel zwaar weer toen bleek dat er tienduizenden euro’s waren verdwenen. Tot grote verontwaardiging van voormalig interim-coördinator Petra Hoogerwerf, die daarover destijds de noodklok luidde: „Geld dat ten goede zou moeten komen aan onze cliënten: mensen met een lichamelijke beperking.”

Genadeklap

Naar nu blijkt betekende deze affaire de genadeklap voor de ANGO. Het voormalige dagelijks bestuur – onder wie Johan M. – werd op non-actief gesteld en er is een interim-bestuur aangesteld. Dat heeft nog geprobeerd te redden wat er te redden viel, maar uiteindelijk werd de ANGO dit voorjaar failliet verklaard.

Tijdens een ledenvergadering gaf het interim-bestuur tussentijds nog wel opening van zaken. Daarbij werd toegelicht dat er niet alleen aangifte van fraude is gedaan tegen Johan M., maar dat ook de overige twee bestuursleden civiel aansprakelijk zijn gesteld wegens ’financieel wanbeheer’. De overige twee bestuursleden zouden niet alleen onvoldoende toezicht hebben gehouden, maar ook zouden ze samen met M. elkaar onkostenvergoedingen hebben toegeschoven.

Curator mr. Cees de Jong bevestigt dat hij onderzoekt in hoeverre de bestuursleden elkaar inderdaad verrijkten: „Of ik ze aansprakelijk ga stellen, is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek.” Hij schat het verdwenen fraudebedrag op „meer dan 50.000 euro”. De bewindvoerder heeft tientallen telefoontjes van gedupeerde gehandicapten gehad: „Boze en gefrustreerde mensen. Daar zit heel veel emotie bij. Je praat immers over een heel kwetsbare groep.” Johan M. omschreef zichzelf op de website van de PvdA als „een rechtgeaarde sociaal democraat”.