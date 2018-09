Mkb-bouw: pas flexwet snel aan

Maar liefst zeven op de tien aannemers geeft aan dat de WWZ een remmend effect heeft op het aannemen van vast personeel, zo blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL). De mkb’ers hekelen onder meer de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij van een werknemer af willen. Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan dat de wet belemmerend werkt bij ontslag.

Voorzitter Henk Klein Poelhuis doet daarom een klemmend beroep op de Tweede Kamer, het kabinet en de sociale partners om de WWZ en de loondoorbetalingsperikelen zo snel mogelijk aan te passen. ,,Wachten tot na de verkiezingen zet een onnodige rem op de arbeidsmarkt en dus op de groei van de economie.”

De AFNL vindt dat het ontslagrecht versoepeld moet worden, zodat er meer flexibiliteit ontstaat voor werkgevers. ,,Houd meer rekening met de bedrijfssituatie en maak bijvoorbeeld onderscheid naar bedrijfsomvang. Of voer tijdelijk ontslag in, om perioden met weinig werk bij het bedrijf te kunnen overbruggen”, aldus Klein Poelhuis.

De WWZ werd op 1 juli vorig jaar ingevoerd om het ontslagrecht te versoepelen en te vereenvoudigen. Werknemers met een vast of tijdelijk contract hebben sindsdien recht op een financiële vergoeding bij ontslag, de zogenaamde transitievergoeding.

De wet regelt verder dat flexwerkers minder lang tijdelijke contracten mogen krijgen om sneller in aanmerking te komen voor een vast contract. Zo wordt de periode waarin een werkgever tijdelijke contracten kan aanbieden verkort van drie naar twee jaar. Daarmee wil het kabinet de doorstroom naar een vaste baan bevorderen.

De AFNL constateert echter dat de wet averechts werkt. Op bouwplaatsen wordt steeds vaker met flexkrachten gewerkt. Door twee derde van de aannemers wordt personeel ingeleend en daarbij gaat het vooral om zzp’ers.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het uitgangspunt van de WWZ dat mensen met hun werk hun leven kunnen bouwen, duidelijk en zekerheid hebben. ,,Juist in de bouw is het belangrijk dat werkgevers en werknemers investeren in scholing en van werk-naar-werk-trajecten omdat het vaak om fysiek zwaar werk gaat. De transitievergoeding kan daarvoor worden ingezet”, aldus een woordvoerder.

Het ministerie laat verder weten dat ook het kabinet de loondoorbetaling bij ziekte te zwaar vindt voor kleine bedrijven. ,,Voor een gedragen oplossing over de loondoorbetaling bij ziekte is advies gevraagd aan de SER. Daarnaast is er een wetvoorstel in de maak om werkgevers te compenseren voor de kosten van een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In hetzelfde wetsvoorstel wordt het mogelijk om per cao een voorziening in plaats van de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag af te spreken.”