'Huizenprijs is niet het probleem'

De prijs is niet het probleem. Wat wel een probleem is, is dat de overheid jaarlijks de regels verandert ten nadele van de woningzoekende. In de afgelopen decennia zijn dat er vele geweest die cumulatief negatief uitwerken. Zo is het huurwaardeforfait in het leven geroepen en al een paar keer verhoogd. De hypotheekrenteaftrek is verlaagd. Het maximaal te lenen bedrag wordt jaarlijks lager. Waar je vroeger een persoonlijke lening kon afsluiten, bijvoorbeeld voor de kosten koper, is dat nu moeilijker en kun je bovendien de rente daarop niet meer van de belasting aftrekken. De gemeenten hebben de grondprijzen fors verhoogd en in Amsterdam gaat de opbrengst van de erfpacht volgens bronnen met 70% omhoog. En dan praten we nog niet over fors gestegen verzekeringspremies. Bovendien kunnen mensen nauwelijks een vaste baan krijgen. Daar, zitten de problemen.

R.M. Duijne, Almere