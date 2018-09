Welshe semiprofs flessen verzekering

Ⓒ Peter Schoonen

Amsterdam - Vijf auto-ongelukken in negen dagen tijd, allemaal binnen een straal van zes kilometer in de Welshe hoofdstad Cardiff, telkens veroorzaakt door een laaggeschoolde man met een Oost-Europese naam die geen voorrang verleende en niet op het opgegeven adres woonde, met vijftien bevriende slachtoffers die bijna allemaal in hetzelfde voetbalteam zitten: dat kán geen toeval zijn. En dat was het ook niet.