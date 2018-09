Vier pony's van circus doodgereden

De dieren waren ontsnapt van het circusterrein en kwamen op de Zuid Tangent busbaan in botsing met de bus. Het voertuig raakte volgens de politie flink beschadigd en moest worden weggesleept. Er vielen verder geen gewonden. De politie onderzoekt hoe de dieren hebben kunnen ontsnappen.

Opzet

Spreekstalmeester en artiest Sarina Renz zegt vanmiddag nog in shock te zijn. Ze vermoedt dat mensen het slot van het hek waar de pony’s achter staan, hebben opengedaan. “We zagen iemand bij de bijrijdersstoel een auto instappen. Toen reed de auto met hoge snelheid weg. Ik weet honderd procent zeker dat het slot goed dichtzat, we hebben het nog gecontroleerd voordat we gingen slapen. Alleen een mens kan dit openmaken.”

De circusartiesten werden vannacht rond kwart over drie wakker door blaffende honden, vertellen Renz-familieleden. De overige vier pony’s van het circus leven nog. Komende donderdag is de eerstvolgende show. De act met de pony’s zal niet doorgaan. “We hebben in plaats daarvan een noodact”, aldus Renz.

Lees morgen meer in De Telegraaf.