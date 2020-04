Explosie in Urk: poging tot moord of doodslag

Zijn voorarrest is verlengd tot de volgende zitting op 19 juni. Dan verschijnt ook de medeverdachte voor de rechtbank, een 23-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder die op 11 februari werd gearresteerd.

Zondag 3 november werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een explosief naar binnen gegooid. Door de explosie raakte niemand gewond. De ontploffing zorgde wel voor veel schade. Volgens een expert van de politie was het een geluk dat vader, moeder en de twee kinderen van toen 9 en 7 jaar oud de slaapkamerdeuren dicht hadden, anders waren er mogelijk doden gevallen.

De politie denkt dat de daders zich vergisten in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat een dag eerder aan de politie had doorgegeven dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto zat.