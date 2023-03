Premium Het beste van De Telegraaf

Slagingskans nihil Cupido schiet zelden raak bij programma’s als MAFS, waarom blijven we toch kijken?

Door Eva van Riet Kopieer naar clipboard

Martijn (midden) zocht de liefde in ’Married at first sight’. Ⓒ RTL

Amsterdam - Met ruim twee miljoen kijkers per aflevering bewijst het nieuwe seizoen van Married at first sight een schot in de roos te zijn, terwijl Cupido wederom weinig heeft raak geschoten. Maar liefst vier koppels besloten tijdens het befaamde keuzemoment getrouwd te blijven, maar amper vier maanden later blijkt het ene na het andere huwelijk op de klippen te zijn gelopen. Liefde laat zich duidelijk niet regisseren. Of toch wel?