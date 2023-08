Basejumper opgepakt na sprong van Eiffeltoren

Het incident vond in de vroege ochtend plaats, nog voor openingstijd. De beveiligers van de 330 meter hoge toren hadden de basejumper snel ontdekt, volgens Franse media binnen 1 minuut. De man klom daarna alsnog door naar de top van de Eiffeltoren met een parachute in zijn rugzak.

Na de landing werd de basejumper opgepakt voor het in levensgevaar brengen van andere personen. Uitbater SETE heeft aangifte gedaan. „Dit soort onverantwoordelijke acties brengt mensen die in of onder de toren werken in gevaar”, aldus SETE. De Eiffeltoren zou donderdag om 09.00 uur opengaan, maar vanwege het incident waren de eerste bezoekers pas later welkom.

Reeks incidenten Eiffeltoren

Bij de Eiffeltoren heeft in korte tijd eens reeks incidenten plaatsgevonden. Zaterdag werd het monument twee keer ontruimd vanwege valse bommeldingen. Maandag kwam een derde melding binnen, maar toen adviseerde de politie tegen een nieuwe ontruiming. Diezelfde ochtend troffen beveiligers van de Eiffeltoren vlak voor openingstijd twee Amerikaanse toeristen aan. De mannen waren zondag dronken toen ze de Eiffeltoren ingingen en hadden er overnacht.

De Eiffeltoren werd door Gustave Eiffel gebouwd voor de Wereldtentoonstelling in 1889, ter viering van het 100-jarige jubileum van de Franse revolutie. Het iconische bouwwerk in Parijs is uitgegroeid tot de grootste toeristische trekpleister van Frankrijk. De toren trekt jaarlijks zo’n 7 miljoen bezoekers. Van die bezoekers komt 75 procent uit het buitenland.