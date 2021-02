ProRail: tot zeker 12.00 uur geen treinverkeer

„Het is nog niet duidelijk wanneer we het treinverkeer kunnen hervatten, maar we werken er keihard aan om dit zo snel mogelijk op te starten”, laat NS weten.

Het spoor is kwetsbaar voor het winterweer. „De meeste wisselstoringen ontstaan doordat er sneeuw tussen het beweegbare deel ligt”, legt spoorbeheerder ProRail uit. „Hierdoor kan het wissel niet meer voldoende bewegen.” Storingsploegen gaan op pad om de sneeuw weg te halen. „Maar door onder andere de harde wind kan de sneeuw snel weer terugwaaien.”

Ook geen bussen door sneeuwstorm

Ook veel bussen rijden zondagochtend vooralsnog niet uit, melden vervoersbedrijven.

Zo blijven in Limburg en Brabant en in delen van Zuid-Holland de Arriva-bussen binnen. In Rotterdam en in Amsterdam rijden er minder metro’s. Busverkeer in de Zaanstreek ligt stil.

Keolis laat zijn bussen staan in de regio’s Utrecht, Twente en IJssel-Vecht.