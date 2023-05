Premium Het beste van De Telegraaf

OM: Piet S. spin in het web die aan alle touwtjes trok

Door Saskia Belleman

Verdachten v.l.n.r. Marco R., Freddy S. (de zoon van Piet S.), en Piet S. Ⓒ Petra Urban

DEN HAAG - Hij was allround en alom aanwezig. Een spin in het web die aan alle touwtjes trok. Het klonk als een compliment over de 66-jarige Piet ’De Dikke’ S., maar zo bedoelde het Openbaar Ministerie het niet. De Haagse crimineel was de ’eindbaas’ van een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met drugshandel, witwassen, wapenbezit, bedreiging en afpersing, zegt het OM.