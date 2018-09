Noodkreet uit grootste gevangenis van Europa

Het in de jaren zestig verrezen complex telt meer dan 4500 gedetineerden, terwijl het is gebouwd voor 3000. Nieuwe gevangenen kunnen er vaak alleen nog ergens op een matras bij.

De brief aan de prefect van het betrokken departement Essonne en aan de baas van het Parijse gevangeniswezen is volgens BFMTV 20 juni verstuurd en erg zorgwekkend. De spanningen tussen het personeel en de gedetineerden stijgen. In het complex, dat een huis van bewaring is voor jongeren, mannen en vrouwen, zitten ook meer dan honderd mensen die van terrorisme worden verdacht. Een van hen is Salah Abdeslam, een van de plegers van de aanslagen in november in Parijs.