Hongerstaking man die door moeder (84) wordt mishandeld

Lucienne gaat hem regelmatig te lijf met een riem en zelfs messen. „Ik haat hem al heel mijn leven”, zegt de vrouw aan de Belgische krant La Capitale.

„Toen hij vier was, heb ik zijn stoel omgegooid en hem een klap gegeven. Hij lag toen een jaar in het ziekenhuis”, vertelt de vrouw ijskoud aan de site. Waarom Lucienne zo walgt van haar eigen zoon, weet ze zelf niet goed. „Ik heb geprobeerd hem achter te laten in een kerk, maar het was er te druk.”

De vrouw zegt meer kinderen te hebben, maar ’voor hen was ik een goede moeder. Niet voor Francois. Ik heb hem zijn hele leven verwaarloosd.’

Lucienne vertelt zonder schaamte dat ze haar zoontje vroeger hele pikante spaghetti voerde, die hij tot de laatste sliert moest opeten. Ook stuurde de Waalse hem op z’n sandalen in de winter naar buiten.

Rechts is moeder Lucienne te zien die in een video uithaalt naar haar 57-jarige zoon. Ⓒ La Capitale

„Toen François 6 was, deed ik er alles aan om hem naar een speciale school voor autistische kinderen te kunnen sturen. Ik wou van hem af.” Een klein detail: François is niet autistisch.

De Belg zelf vertelt aan La Capitale dat hij zich als kind vaak alleen heeft gevoeld. „Ik sprak met niemand. Ik herinner me dat ik vaak dorst had, heel veel dorst.” Water kreeg hij niet. „Mijn moeder sloeg me met de riem”

Op zijn vijftiende vluchtte hij het huis uit. Hij vond een vrouw en trouwde. Maar in 2002 werd zijn moeder hulpbehoevend, en besloot Francois ondanks het verleden toch voor haar te gaan zorgen.

Terroriseerde

Al snel terroriseerde Lucienne weer de boel. La Capitale heeft een video waarin te zien is dat ze haar zoon te lijf gaat met een riem. Voor een bejaarde vrouw kan ze nog stevig uithalen. François houdt zijn arm omhoog om zichzelf te beschermen. Hij blijft verstijfd van angst, hoewel hij fysiek sterker is en ondergaat het geweld. De aanleiding voor de afranseling was een gebakje dat hij niet snel genoeg had doorgegeven aan zijn moeder.

Afgelopen woensdag is de politie tussenbeide gekomen. Uiteindelijk heeft Lucienne aangifte tegen haar zoon gedaan wegens ’bejaardenmishandeling’. Voor Francois is de maat nu vol. Hij is in hongerstaking gegaan. „Ik wil dat de mensen weten wat ik al van jongs af aan heb moet doorstaan. Ik ben onschuldig en ik behandel haar op correcte wijze. Ondanks alles ga ik me niet tot haar niveau verlagen, maar ik wil dat dit stopt.”

Francois heeft nu ook een documentairemaker benaderd met de vraag of hij een film wil maken van zijn verpeste leven. Hij zou zijn hongerstaking nu willen opgeven.