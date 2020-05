LIVE | Australië versoepelt in drie fasen

Australië gaat de coronamaatregelen die van kracht zijn in het land in drie fasen versoepelen. De overheid mikt erop in juli alle beperkingen te hebben opgeheven, zei premier Scott Morrison vrijdag.

De Australische staten en territoria bepalen zelf wanneer zij de versoepelingen invoeren, zei Morrison.

Australië stelde in maart een lockdown in om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook gingen de grenzen van het land op slot.

Het aantal dagelijkse nieuwe infecties in het land is de afgelopen tijd teruggelopen tot zo'n twintig gevallen per dag. In Australië zijn 6901 besmettingen van het coronavirus bekend en 97 doden te betreuren.

