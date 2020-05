LIVE | ’Coronavirus mogelijk seksueel overdraagbaar’

Het coronavirus zit niet alleen in speeksel en slijm, het is ook aangetroffen in sperma. Dat is de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door Chinese onderzoekers, gepubliceerd in JAMA Network Open. Een team van het Shangqui Municipal-ziekenhuis onderzocht 38 mannen tijdens het hoogtepunt van de pandemie in januari en februari.

Bij 16 procent werd het virus in hun sperma aangetroffen. Een kwart van hen was in de acute fase van de ziekte, 9 procent was aan het herstellen. „We hebben vastgesteld dat SARS-CoV-2 in het sperma van patiënten met het coronavirus kan zetten, evenals in het zaad van patiënten die aan het herstellen zijn”, aldus onderzoeker Diangeng Li. Ook kan het virus volgens hem in de testikels blijven bestaan.

Het is niet de eerste keer dat een virus in sperma wordt aangetroffen. Dit was ook het geval bij Ebola en Zika. De onderzoekers kunnen nog niet met zekerheid zeggen of het coronavirus seksueel overdraagbaar is, dat zijn ze nog verder aan het onderzoeken. „Als zou kunnen worden bewezen dat SARS-CoV-2 seksueel kan worden overgedragen, zou seks een cruciaal onderdeel kunnen zijn voor de preventie. Onthouding of condoomgebruik kan worden overwogen als preventief middel voor deze patiënten.”

