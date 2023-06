Gemeente en politie gewaarschuwd voor agressieve en intimiderende Jamel L.

Dat staat in een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. De Telegraaf meldde donderdagavond al dat politie en gemeente waren ingeseind vanwege zijn gedrag en verleden. De gemeente kon toen nog niet reageren.

Bijstandsaanvraag

’Verdachte heeft begin april 2023 vanwege onvoldoende inkomen een bijstandsaanvraag gedaan bij het Daklozenloket en op 12 juni een verzoek gedaan voor een opvangplek. Uit de intake hiervoor op 13 juni volgde dat het wenselijk was om het Zorg- en Veiligheidshuis te betrekken. Dit is ook direct gebeurd. Tijdens de verschillende contacten met de verdachte is er sprake geweest van verbale agressie en intimidatie. Hiervan is intern melding gedaan in het Gemeentelijk Incidentenregistratie Systeem (met een tijdelijk gebouwenverbod tot gevolg), en vervolgens is er contact gelegd met de politie’, zo staat in de brief die de krant heeft ingezien. De politie kon hier vrijdagochtend nog geen reactie op geven, maar die volgt later op de dag.

Ⓒ ANP / HH

Op dinsdag werd een 36-jarige medewerkster van de supermarkt aan de Turfmarkt doodgestoken. Kort daarna pakte de politie L. op: een man uit de Antillen met zeker acht veroordelingen achter zijn naam in drie landen, voor onder andere poging doodslag, een aanslag op een politieman, afpersing, mishandeling, een ernstige steekpartij en bedreiging. Zijn laatste veroordeling dateert van juni dit jaar.

Curaçao

In 2018 werd L. tbs opgelegd op Curaçao wegens bedreigingen, maar die kon niet ten uitvoer worden gelegd omdat er geen tbs-kliniek is. Nederland werd gevraagd L. op te nemen, maar weigerde dat. Het ministerie van veiligheid en justitie zoekt nog uit waarom.

’Op dit moment gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. Ook de medewerkers van de supermarkt wensen wij veel steun toe’, schrijft het stadsbestuur in de brief. ’De burgemeester zal op een gepast moment opnieuw in contact treden met de nabestaanden en direct betrokkenen om een luisterend oor te bieden. Daarnaast is vanuit het stadsdeel Centrum en de politie de komende tijd extra aandacht voor ondernemers en omwonenden om te luisteren naar hun zorgen.’