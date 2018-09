De schipper wilde de draaibrug in het centrum van Haarlem passeren, maar die draaide op dat moment alweer dicht. Een botsing was niet meer te vermijden. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan het schip is aanzienlijk.

