Steunsluizen weer open: ruim 2 miljard euro voor ondernemers

Het kabinet trekt daar 2,2 miljard euro voor uit. Het grootste deel daarvan, 1,5 miljard, is voor de terugkeer van de loonsteun, in de vorm van de NOW-regeling. Ondernemers die minstens 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen die aanvragen. Ze krijgen dan 85 procent van hun loonsom vergoed.

Daarnaast gaat de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) omhoog. Het kabinet had die steun na de vorige maatregelen alweer opgetuigd. Maar ondernemers krijgen door de nieuwe beperkingen nu 100 in plaats van 85 procent van hun kosten vergoed.

Bekijk ook: Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij

Daarnaast komt de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen weer terug. De invorderingsrente van de fiscus blijft voorlopig ook nog 0,01 procent. Pas vanaf juli volgend jaar gaat die weer in stappen omhoog naar het gebruikelijke niveau van 4 procent.

Culturele sector

Voor de culturele en creatieve sector trekt het kabinet apart nog 68 miljoen euro uit. Daarnaast is er nog 40 miljoen euro opzij gezet voor een impuls om werkzoekenden en werkgevers aan elkaar te koppelen in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Het kabinet had de steunpakketten vanaf begin oktober juist gestopt, omdat ze ook nadelig werkten voor de economie. Zo werden bedrijven die ook zonder corona al op omvallen stonden kunstmatig in leven gehouden en bleven werknemers die elders goed gebruikt konden worden daar toch nog in dienst.

„Het is verstorend voor de economie, komt niet altijd op de juiste plekken terecht en doet een groot beroep op belastingmiddelen”, zegt het kabinet dan ook over de nieuwe steun. De combinatie van maatregelen en ruime combinatie is ’op termijn onhoudbaar’. Op termijn wil het kabinet ’een andere balans vinden tussen ondernemersrisico enerzijds en de inzet van publieke middelen anderzijds’.