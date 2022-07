Premium Het beste van De Telegraaf

EK Petanque in Brabant begonnen, alleen voor grijsaards? ’Welnee’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Kees Koogje in actie: een goede pointeur en een uitmuntend tireur, maar boven alles bescheiden. Ⓒ Rias Immink

DEN BOSCH - Een centercourt – herstel: carré d’honneur – met plaats voor bijna 900 toeschouwers. Een vlaggenparade door de binnenstad van Den Bosch. Een spectaculaire openingsshow. Met veel spektakel is het EK petanque in de Brabantse hoofdstad begonnen. Petanque, een spelletje voor Franse grijsaards? „Nee, dat petanque iets is voor oude mensen, daar wil ik het niet meer over hebben”, zegt de Nederlandse speelster Anette Boluijt resoluut.