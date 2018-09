Druk op de weg door evenementen

Voor Concert at SEA gaat zaterdag de Brouwersdam dicht vanaf 12 uur tot zondag 04 uur. Verkeer moet omrijden via de N59. Het zal druk worden op het knooppunt Hellegatsplein-Zierikzee maar ook op de N235 Ouddorp-Stellendam.

Delfsail zorgt ook zaterdag en zondag op de wegen naar en rond Delfzijl voor extra drukte. Ten zuidoosten van Amsterdam wordt het, bijvoorbeeld op de A1, de A2 en A9, zaterdagavond erg druk door bezoekers van Sensation in de ArenA.

Door het NK ploegentijdrit is zaterdagavond de Houtribdijk N302 tussen Enkhuizen en Lelystad in beide richtingen dicht. Omrijden kan via Amsterdam.