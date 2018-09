'40 jaar milieuafspraken op losse schroeven'

De EU beloonde tot nu toe samenwerking tussen natuurbeheerders van verschillende landen, maar dat wordt nu onzeker, zegt Patrick Nuvelstijn van Natuurmonumenten. Bovendien is het de vraag of de Britten de Europese natuurbeschermingsregels nu bij het grofvuil zetten en zelf iets gaan verzinnen.

Het wordt volgens Nuvelstijn vooral moeilijker om aansluiting bij elkaar te vinden, niet alleen in het natuurbeleid maar ook in het visserijbeleid. "Daar waar we gemeenschappelijke, aan elkaar grenzende natuurgebieden hebben, zoals de Doggersbank, klemt dit te meer." En: "Op het gebied van het Europese Landbouwbeleid gaan we aan de Britten een partij missen die terecht kritisch was op dit beleid en dat wilde hervormen."