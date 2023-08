Duitse jongeren vernielen 150 jaar oud beeld van 200.000 euro tijdens het maken van een selfie

Op beelden van het incident is te zien dat twee jongens met het beeld poseren, terwijl een aantal andere vrienden foto’s maken. Het gaat mis als een van de vrienden het duo met een stok duwt. Ze vallen vervolgens samen met het beeld om. De manager van Villa Alceo in Viggiu, Bruno Golferini, laat weten dat hij een aanklacht heeft ingediend tegen de groep van 17 toeristen die de villa huurde. Volgens Golferini wordt het lastig om het beeld te repareren, omdat er ook schade is aan de tegels in de fontein waar ’Domina’ stond.

„’Domina’ was op een bepaalde manier de vrouw die de villa beschermde”, zo laat hij aan Reuters weten. „Jammer genoeg zijn er onwetende mensen die dit soort dingen doen.”

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een incident met toeristen in Italië is. In juni ontstond er grote woede nadat een Engelse toerist zijn naam en die van zijn vriendin, ’Ivan + Hayley 23’, in het Colosseum had gekerfd.