Weer incidenten busvervoer Almere

Vrijdagmiddag probeerden passagiers een luik in een bus te openen. Toen de chauffeur er iets van zei, stak een van hen zijn middelvinger op. Tenslotte ging vrijdagmiddag een abri in gruzelementen

De afgelopen weken zette de politie extra personeel in na incidenten rond het busvervoer in Almere. Ruiten van Connexxion-bussen waren het doelwit. Er zijn zeven mensen aangehouden. Op een na zijn ze allemaal weer vrij. Ze kregen een boete of moeten voor de rechter komen.

Vervoersmaatschappij Connexxion heeft van alle incidenten aangifte gedaan. In sommige gevallen kan de vordering voor de schade oplopen tot enkele duizenden euro's.

Chauffeurs van Connexxion hebben na een aantal incidenten het werk een paar keer stilgelegd. Het busbedrijf zet extra beveiligers in op avond-en nachtbussen nadat begin juni een chauffeur in zijn bus werd overvallen. Een aantal busdiensten werd tijdelijk gestaakt in verband met het stenen gooien. Er is inmiddels op sommige plekken mobiel cameratoezicht.