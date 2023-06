Vernietigend rapport ontsnapping tbs’ers: geen toezicht en ruim 6000 telefoontjes naar buiten

Dat staat in een vernietigend rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de ontsnapping van de twee, die voor gewelddadige roofovervallen en voor een dodelijke overval in de forensisch psychiatrische kliniek zaten. Het rapport gaat deze dinsdag naar buiten. Beide mannen staan als zeer gevaarlijk bekend. Luciano D. werd anderhalve week na de ontsnapping gepakt en Sherwin W. pas in februari van dit jaar in Spanje.

De Telegraaf onthulde kort na de dubbele ontsnapping al dat er grote fouten waren gemaakt in de kliniek waar al eerder zo veel misging. Dat wordt door het inspectierapport bevestigd. Dat schetst een ontluisterend beeld over structurele missers op het gebied van veiligheid in de kliniek. Zo belden de mannen in de twee maanden voor hun ontsnapping meer dan zesduizend keer naar buiten, zonder dat er controle was op de gesprekken.

’Onvoldoende scherp’

’De kliniek was onvoldoende scherp op de veiligheid. Die was ondergeschikt aan de zorg. Zowel de forensische scherpte, dus de alertheid op mogelijke risico’s, als de materiële beveiliging, zoals de hekken, was niet op orde. Daarnaast heeft de kliniek te weinig geleerd van eerdere ontvluchtingen in 2017 en 2019’, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De twee mannen namen in eerdere inrichtingen waar ze verbleven eveneens een loopje met de regels. D. en W. onttrokken zich aan hun behandeling door te laat terug te komen van verlof en weg te lopen van de begeleider. Ook hielden ze zich niet aan afspraken en veroorzaakten ze meerdere incidenten. De tbs’ers namen eerder de benen tijdens verlof en pleegden toen een misdrijf. Ze kregen daarvoor tbs opgelegd.

De inspectie vindt dat de tbs-kliniek in Nijmegen, gezien het verleden van de twee, veel scherper had moeten zijn. Ook op eerdere waarschuwingen vanuit de inspectiedienst over veiligheidskwesties werd niet of nauwelijks gereageerd.

Reactie Pompestichting

De Pompestichting zegt de aanbevelingen van de inspectie onverkort over te nemen. ’Er is inmiddels in afstemming met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een verbeterplan voor het komende jaar geformuleerd waarin op de kritieke punten verbeterlijnen zijn ontwikkeld. Externe deskundigen met uitgebreide expertise gaan de kliniek monitoren bij de uitvoering.’ Het verbeterplan moet de scherpte op veiligheid en op processen en protocollen optimaliseren, aldus de kliniek.

’Door extra scholing moeten medewerkers nog scherper kunnen afwegen of en welke vrijheden een cliënt mag hebben op basis van zijn stoornis, voorgeschiedenis en forensische behandelomgeving’, schrijft de kliniek verder nog.

Rond de behandelkliniek van de Pompestichting staat inmiddels een dubbele schil van hekwerk en een muur van vijf meter hoog. Het toezicht is verbeterd door nieuwe technieken en een verbouwing moet de toegangscontrole en het toezicht op het terrein vergroten. Daarnaast is het scholingsprogramma van medewerkers uitgebreid en is het proces van risico-inschattingen in de beginfase van een behandeling aangescherpt. Eind voorjaar 2024 zal de minister de Tweede Kamer informeren over de resultaten van het verbeterplan.